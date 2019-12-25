Петербургские медики получат финансовую поддержку от властей

Выплаты предназначены для тех, кто работает с больными коронавирусом пациентами.

Медработники, помогающие больным коронавирусной инфекцией пациентам, получат финансовую поддержку от петербургских властей. Соответствующее постановление уже подписано губернатором, сообщается в пресс-службе Смольного.

Выплаты за особые, сопряженные с риском условия труда и дополнительную нагрузку положены медикам за период с 16 по 31 марта. Деньги получат врачи из стационаров, средний и младший медперсонал, оказывающие помощь пациентам с COVID-19 и создающим условия для оказания такой помощи.

Кроме того, петербургские врачи получат по 300 тысяч рублей при заражении коронавирусом.

Фото: Piter.TV