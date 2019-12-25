Петербургские медики, которые заболели коронавирусом, получили выплаты

Выплаты получили более 9 тысяч медиков.

В среду, 18 ноября, в пресс-службе вице-губернатор Олега Эргашева заявили, что петербургские медики, заболевшие коронавирусом при оказании медицинской помощи, получили социальные выплаты.

Компенсацию выплатили 9 070 заболевшим по 300 тысяч рублей. Миллион рублей получили семьи 30 медработников, умерших при оказании помощи ковид-пациентам. Кроме того, страховые выплаты получили 8 288 медиков, а также семьи 25 скончавшихся медицинских сотрудников.

Напомним, что решением, выплачивать ли компенсацию медикам или нет, занимается специальная комиссия при Комитете по социальной политике. Члены комиссии занимаются обжалованием отказов. Отмечается, что практически в 85% случаев решения принимают в пользу врачей.

Ранее мы писали, что около 3 тысяч сотрудников соцучреждений Петербурга получили выплаты за работу в пандемию.

Фото: Piter.TV