  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Около 3 тысяч сотрудников соцучреждений Петербурга получили выплаты за работу в пандемию
Сегодня, 19:13
189
smirenny

Около 3 тысяч сотрудников соцучреждений Петербурга получили выплаты за работу в пандемию

0 0

Общая сумма выплат составила 89,6 млн.рублей.

В среду, 18 ноября, стало известно, что работники петербургских социальных учреждений получили выплаты за особые условия труда в период пандемии, заявили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

Выплаты получили 2 996 сотрудников 23 учреждений, которые работали по сменам и проживали в организации. Общая сумма выплат составила 89,6 миллионов рублей. В пресс-службе чиновника также отметили, что выплаты распространились на учреждения, в которых введены ограничения: работники проводили там около двух недель, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. 

Ранее мы писали, что перепрофилированным больницам в Петербурге не хватает новой аппаратуры.

Фото: Piter.TV

Теги: выплаты, коронавирус, социальные учреждения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии