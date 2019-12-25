Около 3 тысяч сотрудников соцучреждений Петербурга получили выплаты за работу в пандемию

В среду, 18 ноября, стало известно, что работники петербургских социальных учреждений получили выплаты за особые условия труда в период пандемии, заявили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.
Выплаты получили 2 996 сотрудников 23 учреждений, которые работали по сменам и проживали в организации. Общая сумма выплат составила 89,6 миллионов рублей. В пресс-службе чиновника также отметили, что выплаты распространились на учреждения, в которых введены ограничения: работники проводили там около двух недель, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.
Ранее мы писали, что перепрофилированным больницам в Петербурге не хватает новой аппаратуры.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все