Перепрофилированным больницам в Петербурге не хватает новой аппаратуры

В большинстве случаев пациентов обследуют на старой аппаратуре.

Петербургским стационарам, которые перепрофилировали для пациентов с коронавирусом, не хватает аппаратуры, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на внештатного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике городского комитета по здравоохранению Татьяну Трофимову.

Больницы продолжают работать в усиленном режиме, аппаратуры не хватает. В большинстве случаев пациентов обследуют на старой аппаратуре. Некоторые стационары нуждаются в аппаратах КТ и томографах. Трофимова отметила, что в Боткинской больнице всего один рентгеновский компьютерный томограф – если он сломается, "будет беда".

Отмечается, что в Петербурге КТ делают восемь амбулаторных центров и 22 стационара. Мощностей в стационарах не хватает примерно для 30 исследований ежедневно.

Ранее мы писали, что в Петербурге стабилизировался рост госпитализаций взрослых пациентов с коронавирусом.

Фото: Piter.TV