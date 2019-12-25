Петербургские компании заявили, что 2020 год прошёл лучше предыдущего

Дистанционная работа так или иначе коснулась почти всех петербургских компаний.

Руководители компании Северной столицы заявили, что они провели 2020 год лучше, чем 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба "HeadHunter Северо-Запад".

Об этом заявили 26% петербургских компаний. Отмечается, что 2020 год перенесли лучше компании с численностью не более 100 сотрудников. Так, 6% предприятий заявили, что они не почувствовали особой разницы.

Около 47% перевели сотрудников на дистанционную работу. Полностью вернулись в офис лишь 18% компаний.

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Фото: Piter.tv