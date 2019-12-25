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Петербургские компании заявили, что 2020 год прошёл лучше предыдущего
Сегодня, 10:16
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IRINA_CHALKINA

Петербургские компании заявили, что 2020 год прошёл лучше предыдущего

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Дистанционная работа так или иначе коснулась почти всех петербургских компаний.

Руководители компании Северной столицы заявили, что они провели 2020 год лучше, чем 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба "HeadHunter Северо-Запад".

Об этом заявили 26% петербургских компаний. Отмечается, что 2020 год перенесли лучше компании с численностью не более 100 сотрудников. Так, 6% предприятий заявили, что они не почувствовали особой разницы. 

Около 47% перевели сотрудников на дистанционную работу. Полностью вернулись в офис лишь 18% компаний.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный утвердил новую стоимость проездных.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, петербургские компании
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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