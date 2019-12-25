Смольный утвердил новую стоимость проездных

С 1 января единый проездной на месяц будет стоить 3255 рублей.

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга утвердил новые цены на проездные билеты в общественном транспорте. Документ подписал руководитель ведомства Дмитрий Коптин.

С 1 января единый проездной на месяц будет стоить 3255 рублей. Им можно воспользоваться в метро и во всех видах наземного транспорта, кроме маршруток. Единый именной льготный билет в новом году обойдется петербуржцам в 645 рублей. Школьникам придется заплатить за свой проездной 575 рублей, студентам – 1160 рублей.

Месячный проездной только для проезда в метро будет стоить 2400 рублей, для студентов цена в разы ниже – 655 рублей. Билеты, рассчитанные на 1, 2 или 5 суток обойдутся в 240, 460 и 815 рублей соответственно.

За разовую поездку в городской подземке нужно будет заплатить 60 рублей. В наземном транспорте один проезд будет стоить 55 рублей. При этом с картой "Подорожник" цены будут ниже – 41 рубль за разовую поездку в метро и 36 рублей – на автобусах и трамваях. Петербуржцы, использующие для оплаты проезда карту "Мир", потратят на один проезд 44 рубля, а Единую карту петербуржца (ЕКП) – 39 рублей. Пользователи мобильного приложения карты "Мир" будут платить 36 рублей, приложения ЕКП – 33 рубля.

Ранее мы писали, что две станции метро в центре Петербурга 31 декабря закроются досрочно.

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