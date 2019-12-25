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Петербургские колледжи обсудили возможность возращения студентов к учебе во время пандемии
Сегодня, 18:56
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smirenny

Петербургские колледжи обсудили возможность возращения студентов к учебе во время пандемии

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Колледжи защитили дорожные карты обеспечения противовирусной безопасности.

В четверг, 9 июля, стало известно, что петербургские колледжи смогут принять студентов в 2020-2021 учебном году при любом развитии эпидемиологической ситуации.

Колледжи разработали планы действий в соответствии со всеми рекомендациями. В планах расписан контроль состояния здоровья учащихся, организация безопасного питания в столовых и проживания в общежитиях. В случае необходимости, студенты вернутся к онлайн-обучению. 

До начала учебного года колледжи должны решить ряд вопросов, в том числе, как обеспечить безопасность пожилым преподавателям, как научить студентов ответственному поведению и так далее.

Ранее мы писали, что столичные образовательные учреждения начинают работать в очном режиме.

Фото: pixabay

Теги: колледжи, колледжи спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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