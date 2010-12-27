Петербургские кёрлингисты одержали победу в первом матче на Олимпиаде

Российские спортсмены победили норвежцев в кёрлинге смешанного состава.

На Олимпиаде в Пхенчхане 8 февраля сборная России победила Норвегию в кёрлинге смешанного состава. Матч завершился со счетом 4:3. В составе выступают два спортсмена из Санкт-Петербурга - Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий.

Следующие соревнования с участием смешанного российского дуэта состоится уже завтра, 9 февраля. Бороться за победу будут со сборной Финляндии. Начало встречи проиойдет в 02.35 по московскому времени.