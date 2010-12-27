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Петербургские кёрлингисты одержали победу в первом матче на Олимпиаде
Вчера, 17:52
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Shdaria
1999

Петербургские кёрлингисты одержали победу в первом матче на Олимпиаде

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Российские спортсмены победили норвежцев в кёрлинге смешанного состава.

На Олимпиаде в Пхенчхане 8 февраля сборная России победила Норвегию в кёрлинге смешанного состава. Матч завершился со счетом 4:3. В составе выступают два спортсмена из Санкт-Петербурга  - Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. 

Следующие соревнования с участием смешанного российского дуэта состоится уже завтра, 9 февраля. Бороться за победу будут со сборной Финляндии. Начало встречи проиойдет в 02.35 по московскому времени.
 
Напомним, что официальное открытие Олимпиады состоится 9 февраля. На Piter.tv можно найти полезную информацию в материале: Зимние Олимпийские игры 2018 в Пхёнчхане: расписание, прямая трансляция.
Теги: новости россии , олимпиада в пхенчхане
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб Картина дня

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