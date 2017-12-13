Крушельницкий сделал заявление по факту допингового скандала

Спортсмен заявил, что никогда не принимал мельдоний, а в особенности на Олимпийских играх.

20 февраля российский керлингист Александр Крушельницкий впервые сделал официальное заявление с момента начала вокруг него допингового скандала. Сообщение было опубликована на сейте Федерации керлинга России.

Прежде всего, хочу извиниться перед своими партнёрами по олимпийской команде, нашей делегацией и всеми болельщиками за то, что не смог оградить себя и Настю от тех проблем, с которыми мы сегодня столкнулись. Мне очень жаль, что историческая победа российского кёрлинга стала сейчас предметом допингового скандала, который наносит огромный вред нашему виду спорта и всему российскому спорту в целом. Официальное заявление А.Крушельницкого

Также спортсмен отметил, что никогда не пытался прибегнуть к нечестным способам для достижения победы. Керлингист сообщил, что никогда не принимал запрещенные препараты и всегда высказывался против них.

Я категорически против допинга и всегда старался максимально внимательно следить за соблюдением всех антидопинговых правил. Мой положительный тест на мельдоний в этой связи стал для меня и для Насти не просто шоком. Это огромный удар и по репутации, и по карьере. Не говоря о том, что только напрочь лишённый здравого смысла человек может использовать любого рода допинг, и тем более такой как мельдоний, в преддверии Олимпийских игр, где тестирование на самом высоком уровне. Александр Крушельницкий

Александр добавил, что как никто заинтересован в проведении расследования. Напомним, что заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) состоится в Пхенчхане 22 февраля. На данный момент российская делегация настаивает на том, что Крушельницкий не принимал допинг.

Фото: Федерация керлинга России