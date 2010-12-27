Михаил Коляда: не общаюсь с Крушельницким, но этот скандал повлиял на меня

Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Михаил Коляда прокомментировал допинг-скандал с керлингистом Александром Крушельницким.

Михаил Коляда рассказал журналистам о своем отношении к допинг-скандалу вокруг пары керлингистов Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой. На пресс-конференции по итогам Чемпионата мира по фигурному катанию спортсмен ответил на вопрос журналиста Piter.TV.

Вы общаетесь с Александром Крушельницким и Анастасией Брызгаловой? Все-таки вы живете в одном городе. Как отнеслись к этому скандалу? Нет, мы не общаемся. Единственное, этот скандал все-таки повлиял на меня. Я стал бдительнее. Стал ко всему относиться осторожнее. Михаил Коляда, фигурное катание

Напомним, что у бронзовых призеров Олимпийских игр в Южной Корее в дабл-миксте Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой отняли медали из-за допингового скандала. В крови у петербуржца обнаружили следы мельдония. В настоящий момент Минспорта и СК РФ пытаются выяснить - как запрещенное вещество попало в организм россиянина.

Фото: Piter.TV