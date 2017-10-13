Зимние Олимпийские игры 2018 в Пхёнчхане: расписание, прямая трансляция

Несмотря на то, что торжественная церемония открытия Олимпийских игр в Корее состоится в 9 февраля. первые соревнования начались уже сегодня. Прямую трансляцию завтрашнего мероприятия модно будет посмотреть в 14:00 по Московскому времени. Специально для вас Piter.tv собрал все, что нужно знать об Олимпиаде 2018.

Весь мир замер в ожидании главного спортивного события года. Совсем скоро состоится торжественное открытие Зимних Олимпийских Игр 2018 в Пхенчане.

Церемония открытия пройдет 9 февраля в 14:00 по московскому времени. В торжестве будут принимать участие 70 российских спортсменов, однако стоит напомнить, что выйдут они без флага. Сборная получила на параде 55-й порядковый номер. 54 и 56 занимают Австрия и Узбекистан. Последними пройдут под флагом единства стран северокорейские и южнокорейские атлеты.

Напомним, Пхенчхан долгое время боролся за возможность стать столицей Олимпийских Игр. Однако победу удержать удалось только с третьего раза.

По какому каналу покажут прямую трансляцию Олимпиады 2018

В России в прямом эфире за открытием Олимпиады в Пхенчане можно будет наблюдать по Первому каналу и по федеральному спортивному телеканалу Матч ТВ. Посмотреть можно как по телевизору, так и в интернете. Необходимо зайти на официальный сайт в раздел "Эфир". Также мероприятие будут транслировать "Матч! Игра", "Матч! Наш спорт" и "Матч! Арена".

Открытие состоится в олимпийском парке Хвэнге, который находится неподалеку от горнолыжного курорта Альпензия. Поскольку мероприятие будет проходить на стадионе под открытым небом ( при температуре -10), многие спортсмены заявили, что не будут принимать участие, так как боятся простудиться перед соревнованиями.

Олимпиада 2018: когда начнутся соревнования, кто участвует, российские спортсмены

Стоит также отметить, что вся символика России на Олимпийских играх 2018 находится под запретом. На играх нельзя использовать герб и флаг Российской Федерации, эмблему Олимпийского комитета России, а также товарный знак Team Russia.

Все запреты касаются напрямую самих спортсменов. Фанаты имеют право свободно демонстрировать любую российскую символику на трибунах, но им не стоит передавать флаг спортсменам. Этот жест может повлечь за собой негативные последствия. Все представители России на Олимпиаде прошли перед поездкой инструктаж, в котом, помимо прочего сообщалось, что спортсменкам нельзя делать маникюр с изображением российских цветов.

Спортсмены выйдут в костюмах нейтральных цветов – белый, серый и красный.

В состав российском команды вошли 168 человек. На Олимпийских играх в Пхенчане сборная прибудет без многих чемпионов, так как они не получили приглашения от МОКа. Так, в играх не примут участия лидеры по биатлону и лыжным гонкам Сергей Устюгов, Александр Легков и многие другие. Также из-за антидопингового скандала в Корею не полетел шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан.

Тех, кому посчастливилось принять участие в соревнованиях, разместят в олимпийской деревне в Канные. Именно там пройдут турниры по фигурному катанию и хоккею, на которые Россия возлагает большие надежды.

Олимпийские Игры в Корее 2018 расписание: программа соревнований, когда начнутся

Соревнования стартовали с 8 февраля. Самыми первыми сразятся керлингисты в дабл-миксе, а также состоится квалификация в прыжках на лыжах с трамплина у мужчин.

Всего на Зимней Олимпиаде 2018 разыграют 102 комплекта медалей. В программу соревнований вошло 15 видов спорта: хоккей, керлинг, санный спорт, фигурное катание, сноуборд, скелетон, биатлон, лыжное двоеборье, конькобежный спорт, шорт-трек, лыжные гонки, фристайл, горнолыжный спорт, прыжки на лыжах с трамплина, бобслей.