Петербургские исторические панорамы хотят защитить законом

В закон "О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия" рассмотрят поправки.

Во вторник, 7 июля, стало известно, что городской парламент рассмотрит проект поправок в закон, регламентирующий охрану объектов культурного наследия.

Согласно документу, границы зон охраны расширят за счет новых территорий в евском, Выборгском и Курортном районах, а также обеспечат новые механизмы защиты исторического центра.

В проекте также присутствует новое понятие – "смежный уличный фронт", также устанавливается формула расчета максимальной высоты для зданий, окружающих объекты исторической застройки. Предполагается, что закон станет частью "фундаментальной основы" во время работы над новым Генпланом города.

Ранее мы писали, что проект генплана Петербурга до 2048 года одобрили.

Фото: Piter.TV