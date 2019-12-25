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Петербургские исследователи обнаружили лёд возрастом более миллиона лет
Сегодня, 11:23
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Петербургские исследователи обнаружили лёд возрастом более миллиона лет

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Полученные данные предстоит обработать и проанализировать в ААНИИ и других научных организациях.

В среду, 19 февраля, стало известно о том, что Петербургские исследователи нашли лед возрастом более миллиона лет. Об этом сообщают Санкт-Петербургские ведомости.

Известно, что в экспедиции в центральную Антарктиду отправились сотрудники Горного университета. Они следила за техническим состоянием бурового станка и вспомогательных установок. 

По словам учёных, полученные данные помогут выявить продолжительность межледниковых климатических циклов.

Ранее мы сообщали о  том, что зевота собак не говорит об эмпатии к человеку.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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