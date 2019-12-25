Петербургские исследователи обнаружили лёд возрастом более миллиона лет

Полученные данные предстоит обработать и проанализировать в ААНИИ и других научных организациях.

В среду, 19 февраля, стало известно о том, что Петербургские исследователи нашли лед возрастом более миллиона лет. Об этом сообщают Санкт-Петербургские ведомости.

Известно, что в экспедиции в центральную Антарктиду отправились сотрудники Горного университета. Они следила за техническим состоянием бурового станка и вспомогательных установок.

По словам учёных, полученные данные помогут выявить продолжительность межледниковых климатических циклов.

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