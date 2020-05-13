Петербургские художники решили подарить медикам коллекцию картин

Пока реализовать идею не удаётся из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса.

В среду, 13 мая, стало известно о том, что петербургские художники намерены подарить медикам коллекцию своих картин. Об этом сообщает "Петербургский Дневник" со ссылкой на председателя правления Союза художников Петербурга Андрей Базанов.

Отмечается, что вначале художники намерены реализовать выставку соответствующих картин. По словам Базанова, пока сделать экспозицию невозможно из-за ограничений во время пандемии.

В настоящий момент, инициативная группа при общественной организации общается с художниками через социальные сети. Уточняется, что среди работ будут городские пейзажи и картины связанные с медицинской тематикой.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выявили 435 новых случаев коронавируса.

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