Петербургские художники борются с рекламой наркотиков при помощи котиков

Активисты закрашивают ненавистную рекламу кошачьими мордочками.

Петербургские художники нашли необычный способ борьбы с рекламой наркотиков на стенах и на асфальте. Активисты закрашивают ненавистную рекламу мордочками котиков.

"Мы #КотыПротив и мы гордимся тем, что делаем. Сегодня мы очистили улицы в п. Понтонный (Колпинский район) от рекламы запрещенных веществ и проституции, оставив на их местах красивых котиков", —рассказывают художники в своем Instagram-аккаунте.

Известно, что к петербургскому движению уже присоединились активисты в Туле. Художники Северной столицы отметили, что они планируют "расшираться". Волонтеры отметили, что при закраске рекламы полиция не задерживает.

"Вы часто задаете вопрос-что будет если подойдут сотрудники полиции?

Ничего! Вас никуда не заберут, вы делаете благое дело-закрашиваете рекламу наркотиков, любой здравомыслящий человек понимает, что это хорошо", —пишут волонтеры.

"Котики" от петербургских художников уже перекрыли рекламу у метро Рыбацкое и на улицах в поселке Понтонный.

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Фото:КотыПротив/вк