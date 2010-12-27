Историю Волхова воплотили с помощью стрит-арта

Местные жители могут увидеть изображение, посвященное Генриху Графтио, первой ГЭС в СССР, легендарной "Эмке", автомобиль известного создателя Волховской гидроэлектростанции и даже граффити блокадного паровоза.

В городе Волхове появились первые рисунки на зданиях, представленные в рамках проекта WALLхов ART. Об этом сообщил председатель комитета по культуре Ленобласти Владимир Цой.

На своей страничке в соцсети "ВКонтакте" он опубликовал фотографии ярких граффити, нарисованных в разных районах Волхова. Отдельное внимание автор уделил 150-летию со дня рождения создателя Волховской гидроэлектростанции Генриха Графтио. Город украшают изображения его автомобиля, легендарной "Эмки" и очертания первой ГЭС в СССР. Также на стенах появилось граффити блокадного паровоза.

Сам проект WALLхов ART представлен в формате городской энциклопедии, которая представлена в качестве арт-объектов в разных частях города.

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Фото: ВКонтакте/ Владимир Цой