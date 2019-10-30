Видео: первый снег не остановил работы по реконструкции Смоляного мыса

Канал Piter.TV публикует кадры, снятые 29.10.2019 на Смоляном мысу с высоты птичьего полета.

Корпункт Piter.TV продолжает вести дневник благоустройства Смоляного мыса. Еженедельно наш дрон-шпион поднимается в воздух над этой частью древнего города. В этот вторник, 29 октября, мы впервые поднялись над Смоляным мысом в снежную погоду. Что из этого получилось - смотрите в этом ролике.

Снег не остановил работы по благоустройству. На Смоляном мысу продолжаются работы по укладки асфальта на автомобильной дороге. Работают катки, грейдеры, эскаваторы, бригады асфальтоукладчиков. Эксперты отмечают, что покрытие укладывают по современной технологии, которая позволяет работать над дорожным полотном в дождливую или снежную погоду. Уже сейчас вырисовываются будущие очертания главной "магистрали" Смоляного мыса. Помимо самой дороги ожидается укладка асфальта на парковочных местах при въезде на Смоляной мыс.

Напомним, что ранее здесь же проводились работы по укреплению береговой линии, частичной замене коммунальной инфраструктуры, электрификации уникальной территории.

Видео: Piter.TV