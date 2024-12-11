Петербургские медики провели рекордное количество трансплантаций в 2024 году

За год они провели 250 трансплантаций органов.

За 2024 год медики Санкт-Петербурга провели 250 трансплантаций органов, что стало рекордным показателем. Об этом сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев.

По его словам, в 2013 году петербургские хирурги провели лишь 32 трансплантации. Но за 12 лет число пересадок сердца выросло в 9,5 раза (с 4 до 38), печени — в 11,5 раза (с 6 до 69), а почек — в 6,5 раза (с 22 до 143).

Трансплантации проводятся в семи медицинских учреждениях города. Власти также отметили создание эффективной системы лекарственного обеспечения пациентов после операций.

Отметим, что в 2024 году финансирование трансплантаций в Санкт-Петербурге было увеличено с 55 до 200 квот.

Ранее Piter.TV сообщал, что хирурги Ленинградской области спасли жизнь 84-летней женщины.

Фото: Piter.TV