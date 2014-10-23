Петербургские госзакупки переходят на российские товары и укрепляют производство

Импорт уступает место отечественному.

В Санкт-Петербурге продолжается реализация политики импортозамещения в сфере государственных закупок. По данным городских властей, за девять месяцев 2025 года зафиксировано сокращение доли импортной продукции в ключевых отраслях экономики. Источник: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Наибольшее снижение наблюдается в категориях компьютеров и периферийного оборудования, медицинских препаратов и расходных материалов, а также медицинских инструментов и оборудования.

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Валерия Москаленко, параллельно с уменьшением импорта в городе увеличиваются объемы собственного производства. За отчётный период выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий вырос на 15,8%, а производство лекарственных средств и медицинских материалов — на 2,4%.

Согласно итогам девяти месяцев 2025 года, доля российских товаров в государственных закупках Санкт-Петербурга достигла 61,0%. Среди оставшихся импортных поставок основную часть составляют товары из Китая, Германии, США и Беларуси — на них приходится 52,7% от общего объема зарубежных закупок.

