Петербургские голубятни стали легальными

Упадок отечественного голубеводства происходит на фоне возрождения зарубежного интереса к разведению голубей.

В пятницу, 17 июля, стало известно о том, что в Петербурге легализировали голубятни. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

По подсчетам экспертов, в Северной столице за год появилось около десятка новых голубятен. Отмечается, что владельцы птиц легализовали питомники. При этом специалисты заявляют, что городское голубеводство находятся в упадке.

Как оказалось, в настоящий момент в других странах возрождается голубеводство. На этом фоне отчетливо видно, что российские заводчики переживают сложные времена.

В Польше, Германии, Бельгии и многих других европейских странах голубеводов активно поддерживают. Нашим голубеводам приходится ездить на международные выставки, буквально пряча своих питомцев голубевод Сергей Кривонос

Также эксперт отметил, что в Петербурге нет соответствующих кружков для детей, которые могли бы заниматься птицами. Следовательно, нет преемственности.

Ранее мы сообщали о том, что 17 июля в Петербург вернется тепло и солнце.

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