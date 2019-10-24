По осени считают: в Петербурге проводят инвентаризацию голубятен

Районные администрации просят владельцев птичьих домов документально подтвердить законность их размещения.

В Петербурге проходит инвентаризация участков, на которых распложены голубятни. Районные администрации просят владельцев птичьих домов подтвердить законность их размещения. Алексей Степанович, хозяин двух голубятен на улице Уточкина, уже доказал свое право на землю.

В 1988 году я сразу же пошел в Исполком, там начальник подписал все, одобрил, сказал: "Алексей Степанович, красивые, действительно красиво, очень хорошо". Людей радовать, дети тянутся все, хочется им интересное посмотреть. А здесь в черте города не будешь же животных каких-то держать. А голубей можно держать, можно голубятню построить. Алексей Попов, хозяин голубятни

Для подтверждения прав на голубятню Алексей Степанович обратился в администрацию района.

Собственник прибыл, и администрацией ему было разъяснено о порядке оформления участка. По нашей информации, на сегодняшний день получено разрешение на использование земельного участка. То есть нарушений в данный момент нет. Анна Сеничева, главный специалист отдела землепользования администрации Приморского района.

Всего в Приморском районе располагается четыре голубятни. Одна из них уже не действует, хозяин другой пока не связался с администрацией.

Ввиду избежания конфликтных ситуаций и ввиду того, что городом взят вектор, чтобы облагородить существующее пространство, а также чтобы была соблюдена законность на территории нашего города. Призываю граждан обращаться в администрации районов, на территории которых находятся их объекты, с целью оформления прав на объекты на земельных участках. Дмитрий Ланцов, замначальника управления контроля использования имущества комитета по контролю за имуществом Петербурга

Инвентаризация земельных участков завершится в конце октября.

Фото и видео: Piter.TV