Петербургские фуд-корты выполняют антиковидные требования

Сотрудники комитета по контролю за имуществом ежедневно с 12 февраля проверяли соблюдение противоэпидемических мер в открывшихся после долгого запрета фуд-кортах и фуд-плейсах в торговых центрах Петербурга. Об этом сообщили в Смольном.
Губернатор города Александр Беглов напомнил, что возвращение к обычной жизни зависит от нашей общей ответственности, а сама эпидемическая ситуация постепенно стабилизируется. Специалисты обследовали 20 ТЦ в Адмиралтейском, Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Московском, Невском, Приморском, Фрунзенском и Центральном районах. По итогам проверки нарушителей не выявили.
Кроме этого сотрудники ККИ проинспектировали 140 объектов общепита. Только два ресторана нарушили антиковидные требования: в первом случае не было QR-кода и средств индивидуальной защиты у работников, во втором – тоже не было QR-кода.
Ранее мы писали, что с Думской прогнали незаконный павильон с шавермой.
Фото: Смольный
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