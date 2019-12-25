Петербургские фуд-корты выполняют антиковидные требования

Фуд-корты и фуд-плейсы снова заработали с 12 февраля после долгого запрета.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом ежедневно с 12 февраля проверяли соблюдение противоэпидемических мер в открывшихся после долгого запрета фуд-кортах и фуд-плейсах в торговых центрах Петербурга. Об этом сообщили в Смольном.

Губернатор города Александр Беглов напомнил, что возвращение к обычной жизни зависит от нашей общей ответственности, а сама эпидемическая ситуация постепенно стабилизируется. Специалисты обследовали 20 ТЦ в Адмиралтейском, Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Московском, Невском, Приморском, Фрунзенском и Центральном районах. По итогам проверки нарушителей не выявили.

Кроме этого сотрудники ККИ проинспектировали 140 объектов общепита. Только два ресторана нарушили антиковидные требования: в первом случае не было QR-кода и средств индивидуальной защиты у работников, во втором – тоже не было QR-кода.

Ранее мы писали, что с Думской прогнали незаконный павильон с шавермой.

Фото: Смольный