С Думской прогнали незаконный павильон с шавермой

Договор аренды с пользователем участка расторгли еще осенью 2019 года.

В четверг, 18 февраля, сотрудники петербургского комитета по контролю за имуществом освободили земельный участок на углу улиц Думской и Ломоносова, занятый павильоном с шавермой. Как рассказали в пресс-службе ККИ, ларек разместился на территории незаконно.

Выяснилось, что договор аренды с пользователем был расторгнут еще в сентябре 2019 года из-за нарушения закона об обороте алкоголя. Владелец павильона не только не съехал с участка, но еще и задолжал городу свыше 800 тысяч рублей за неуплату аренды. Точку общепита неоднократно признавали нарушителем противоэпидемических мер: заведение работало без QR-кода, подтверждающего выполнение стандарта безопасности деятельности, повара и официанты не носили маски и перчатки, в павильоне принимали посетителей после 23.00 в период запрета. Виновнику назначили штраф в размере 250 тысяч рублей.

Добровольно и в срок владелец ларька не покинул участок, поэтому чиновники приступили к сносу павильона. Пользователя привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 70 тысяч рублей. Ранее нарушитель уже привлекался к ответственности и получал штраф в 55 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба ККИ