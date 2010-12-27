Они смогли забраться на высоту 5642 метра.

В понедельник, 19 августа, стало известно о том, что петербургские фельдшеры установили флаг своей больницы на Эльбрусе. Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети "ВКонтакте".

Медики смогли забраться на высоту 5642 метра. По словам врачей, они готовились к восхождению около трех лет.

14.08.2019 год. Спустя три года тренировок цель достигнута! Две недели гипоксии (свыше 4000 метров, сатурация снижалась до 73%), стертые в кровь ноги, бессонные ночи, прогрессирующая с каждым днем горная болезнь не сломили нас и флаг СПбГБУЗГССМП был поднят сказано в сообщении

Напомним, что Эльбрус самая высокая горная вершина России и Европы, входящая в список высочайших вершин частей света "Семь вершин". Петербургский медицинский флаг развивается на высоте 5 тысяч 642 метра.

Ранее мы сообщали о том, что в России только в двух регионах зафиксирован рост рождаемости.

Фото:Пресс-служба Городской станции скорой медицинской помощи