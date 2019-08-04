Любые работы на сетях энергоснабжения запретили до 10 января.

Накануне, 30 января, петербургские энергетики перешли на режим "технологической тишины". Согласно этому режиму, запрещаются любые работы на сетях энергоснабжения. Об этом сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Специалисты будут проводить только аварийно-восстановительные работы. Отключать тепло запретили до 10 января включительно. Комитет организовал круглосуточное дежурство 773 бригад численностью почти четыре тысячи человек. Кроме того, наготове 1 322 единицы техники, дизель-генераторных установок и передвижных блок-модульных котельных.

В случае аварии можно позвонить по телефону 004 или 112.

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