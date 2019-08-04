Накануне, 30 января, петербургские энергетики перешли на режим "технологической тишины". Согласно этому режиму, запрещаются любые работы на сетях энергоснабжения. Об этом сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению.
Специалисты будут проводить только аварийно-восстановительные работы. Отключать тепло запретили до 10 января включительно. Комитет организовал круглосуточное дежурство 773 бригад численностью почти четыре тысячи человек. Кроме того, наготове 1 322 единицы техники, дизель-генераторных установок и передвижных блок-модульных котельных.
В случае аварии можно позвонить по телефону 004 или 112.
Коммунальная техника вышла на расчистку Петербурга от снега.
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