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Коммунальная техника вышла на расчистку Петербурга от снега
Сегодня, 18:06
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Коммунальная техника вышла на расчистку Петербурга от снега

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Губернатор дал поручение коммунальным службам к новогодней ночи минимизировать последствия снегопада.

За прошедшую ночь в Петербурге выпало более 7 см снега. В Смольном рассказали, что большая часть коммунальной техники сейчас чистит улицы и вывозит сформированные снежные валы. 

К 31 декабря предприятия вывезли с дорог более 1,3 млн кубометров снега – ровно столько выпало в прошлом году. Губернатор Александр Беглов поручил коммунальщикам минимизировать последствия снегопада к новогодней ночи, поскольку многие пойдут гулять по по красиво украшенному городу. Особое внимание поручено уделить историческому центру. 

Все дорожные и коммунальные предприятия города работают в усиленном режиме. На улицы выведено 905 единиц техники и 1125 работников ручного труда. Парки и скверы приводят в порядок еще 98 машин и 324 специалиста садово-парковых предприятий.

Специалисты обрабатывают улицы пескосоляной смесью, соль и солевой раствор не применяют.

Днем руководители надзорных органов оценили уборку снега в шести районах Петербурга.

Фото: Piter.tv

Теги: коммунальная техника, петербург, снегопад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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