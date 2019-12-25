Коммунальная техника вышла на расчистку Петербурга от снега

Губернатор дал поручение коммунальным службам к новогодней ночи минимизировать последствия снегопада.

За прошедшую ночь в Петербурге выпало более 7 см снега. В Смольном рассказали, что большая часть коммунальной техники сейчас чистит улицы и вывозит сформированные снежные валы.

К 31 декабря предприятия вывезли с дорог более 1,3 млн кубометров снега – ровно столько выпало в прошлом году. Губернатор Александр Беглов поручил коммунальщикам минимизировать последствия снегопада к новогодней ночи, поскольку многие пойдут гулять по по красиво украшенному городу. Особое внимание поручено уделить историческому центру.

Все дорожные и коммунальные предприятия города работают в усиленном режиме. На улицы выведено 905 единиц техники и 1125 работников ручного труда. Парки и скверы приводят в порядок еще 98 машин и 324 специалиста садово-парковых предприятий.

Специалисты обрабатывают улицы пескосоляной смесью, соль и солевой раствор не применяют.

Днем руководители надзорных органов оценили уборку снега в шести районах Петербурга.

Фото: Piter.tv