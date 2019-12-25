Руководители надзорных органов оценили уборку снега в шести районах Петербурга

Маршрут пролегал через Центральный, Невский, Калининский, Красногвардейский, Выборгский и Приморский районы города.

В пятницу, 31 декабря, представители Жилищного комитета, Государственной жилищной инспекции, Государственной административно-технической инспекции провели рейд по качеству уборки придомовых и внутриквартальных территорий в шести районах города. Особое внимание уделили своевременности и качеству уборки снега, очистки кровель многоквартирных домов от наледи.

Рейд проходит по Центральному, Невскому, Калининскому, Красногвардейскому, Выборгском и Приморском районах. Руководитель Жилищного комитета Олег Зотов поручил ликвидировать последствия ночного снегопада к сегодняшнему вечеру. За ночь выпало примерно 7 см снега. По словам чиновника, необходимо, чтобы горожане встречали праздник в убранном городе.

В пресс-службе комитета отметили, что рейды по качеству уборки во время новогодних праздников будут проходить регулярно.

Фото: Piter.tv