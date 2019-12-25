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Российский экспортный центр предоставит антикризисную помощь петербургским организациям
Сегодня, 17:00
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IRINA_CHALKINA

Российский экспортный центр предоставит антикризисную помощь петербургским организациям

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Меры антикризисной помощи были усилены из-за распространения коронавируса.

Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что российский экспортный центр предоставит антикризисную помощь петербургским организациям. Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора Петербурга Евгения Елина.

Соответствующую поддержку получат те компании, которые экспортируют товары агропромышленного комплекса. Известно, что один петербургский поставщик уже получил финансовую поддержку в 23 млн руб.

Отмечается, что антикризисные меры усилены из-за пандемии коронавируса. 

Ранее мы сообщали о том, что "Яндекс" рассказал, как изменился индекс самоизоляции в Петербурге за неделю.

Фото:pixabavay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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