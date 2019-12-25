Меры антикризисной помощи были усилены из-за распространения коронавируса.

Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что российский экспортный центр предоставит антикризисную помощь петербургским организациям. Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора Петербурга Евгения Елина.

Соответствующую поддержку получат те компании, которые экспортируют товары агропромышленного комплекса. Известно, что один петербургский поставщик уже получил финансовую поддержку в 23 млн руб.

Отмечается, что антикризисные меры усилены из-за пандемии коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что "Яндекс" рассказал, как изменился индекс самоизоляции в Петербурге за неделю.

Фото:pixabavay