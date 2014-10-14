Петербургские экослужбы за неделю собрали более 74 тонн опасных отходов

Более 500 обращений жителей помогли спасти город от разливов и загрязнений.

С 10 по 16 ноября 2025 года аварийные экологические службы Санкт-Петербурга обработали 517 обращений от жителей города. Как сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, специалисты службы "Экострой" совершили "27 выездов", в ходе которых устраняли разливы нефтепродуктов и ликвидировали ртутные загрязнения.

В результате работы были собраны "20 килограмм нефтесодержащих отходов" и "75 люминесцентных ламп". Всего от горожан принято и обработано "74 тонны опасных отходов".

Сотрудники СПб ГКУ "Пиларн" выезжали "5 раз для проверки сообщений о разливах нефтепродуктов". В ходе одной из проверок в районе Бердова моста на реке Пряжка была проведена визуальная инспекция с использованием активной пены, однако "загрязнений не обнаружено", отметили в пресс-службе.

На утилизацию и обезвреживание направлены различные виды отходов, включая "люминесцентные и светодиодные лампы, термометры, батарейки, бытовую и химическую продукцию, металлическую ртуть, отработанные масла, лекарственные препараты, автомобильные покрышки, а также бытовую, электронную, компьютерную и оргтехнику".

