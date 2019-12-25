Петербургские экологи за неделю вывезли более 16 кг ртути

Специалисты вынесли 34 постановления об административных нарушениях.

За прошедшую неделю, с 31 августа по 6 сентября, аварийная служба "Экострой" получила 156 обращений, которые были связаны с экологической безопасностью.

Комитет по природопользованию возбудил 34 дела об административных правонарушениях и оштрафовал нарушителей на 517 тысяч рублей. Отметим, что специалисты выезжали на места ЧП 28 раз, один из которых пришлось ликвидировать разлив нефтепродукта, остальные были связаны со сбором ртути. Так, экологи утилизировали 16,2 кг ртутьсодержащих отходов и 8 люминесцентных ламп.

Ранее мы писали, что экологи собрали более 250 кг нефтепродуктов в Петербурге.

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