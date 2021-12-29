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Петербургские экологи совершили более 230 выездов для предотвращения загрязнения рек и каналов
Сегодня, 19:17
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Петербургские экологи совершили более 230 выездов для предотвращения загрязнения рек и каналов

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Большинство обращений было из-за несанкционированных сбросов загрязняющих веществ в канализацию и водные объекты, а также из-за неприятного запаха.

Экологи "Водоканала" провели 231 выезд для предотвращения загрязнения водных объектов Петербурга за 2021 год. Об этом рассказали в пресс-службе "Водоканала". 

Большинство обращений было из-за несанкционированных сбросов загрязняющих веществ в канализацию и водные объекты, а также из-за неприятного запаха. Так, в середине ноября в Дудергофском канале обнаружили мертвую рыбу. После проверки специалисты не обнаружили источник загрязнения. Они заявили, что причиной гибели рыбы могли стать или низкое содержание кислорода в воде, или загрязнение воды веществами на протяжении года. 

Ранее петербуржцы обнаружили нефтяное пятно в Средней Невке. етербуржцы предполагают, что кто-то осознанно загрязнил водный объект. 

Фото: Piter.tv

Теги: водоканал, выезды, экологи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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