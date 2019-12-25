Почти семь тысяч дворников расчищают петербургские дворы после снегопада

Также в нескольких районах началась противогололедная обработка.

Обильный снегопад в среду, 23 декабря, подключил к работе по расчистке внутридворовых территорий Петербурге сразу 282 единицы уборочной техники, 123 единицы средств малой механизации и почти семь тысяч дворников. Об этом рассказали в пресс-службе Жилищного комитета.

Дворы чистят каждые три часа, прежде всего освобождая путь к парадным. В течение дня Петербург могут окутать снег и мокрый снег, местами сильный и налипающий, почти 7 сантиметров выпавших осадков будут подтаивать. В районах города налажена работа по превентивной обработке дорог противогололедными материалами: сейчас процедуру проходят Петроградский, Курортный и Красногвардейский районы. Управляющие организации города израсходовали уже 167 тонн пескосоляной смеси.

Морось и плюсовая температура ожидаются в Петербурге 24 декабря.

Фото: Piter.TV