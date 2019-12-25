Петербургские дружинники получат денежные премии

Соответствующее постановление подписал губернатор.

В среду, 28 октября, стало известно, что лучшие народные дружинники получат премии правительства Петербурга. Об этом заявили в пресс-службе Смольного.

Премию ввели несколько лет назад, в 2015 году. С тех пор ее вручают ежегодно. В этот раз премией в размере 29 800 рублей наградят 10 народных дружинников.

Отметим, что в Петербурге действует 30 народных дружин. Более трех тысяч дружинников помогают полицейским в охране общественного порядка и профилактике правонарушений. Губернатор отметил, что несмотря на пандемию коронавируса, дружинники продолжили работать: проводили беседы, принимали участие в рейдах.

Так, с января дружинники задержали 1589 петербуржцев за административные нарушения. По подозрению в совершении преступлений они помогли задержать 15 человек, и даже оказались причастны к раскрытию 14 преступлений.

Ранее мы писали, что в Петербурге сотрудники МВД проведут рейды по соблюдению масочного режима.

Фото: vk.com/nevskyipatrul