Для петербургской зимы заготовят более 100 тысяч тонн песка

Также дорожные службы заготовят 20 тысяч тонн соли. Эти ингридиенты нужны для приготовления слабосолевых растворов, которыми покроют ледяные участки дороги.

Несмотря на то, что в Петербурге по календарю еще лето, но дорожники уже активно готовятся к зиме. На сегодняшний день свыше 88% машин готовы к холодному времени года. Подготовка к зимнему сезону должна быть завершена полностью к сентябрю. Такое распоряжение дал председатель Комитета по благоустройству Владимир Рублевский.Об этом сообщают городские СМИ.

Зимой на дороги Петербурга выйдут более 1,5 тысяч машин, предприятия за свой счет уже закупили около 100 единиц техники: самосвалы, комбинированные дорожные машины и мультимобили. Аномальные снегопады для дорожников также не страшны, так как в непогоду есть возможность привлечь к работе дополнительные силы.

Впереди по плану – заготовка 100 тысяч тонн песка и 20 тысяч тонн соли для приготовления слабосолевых растворов, которыми покроют ледяные участки дороги.

Официально зимний сезон в Петербурге стартует 16 октября.

Ранее опубликовано видео: на Ткачей ночью ремонтные службы укладывали асфальт.

Фото: pixabay.com