Видео: на Ткачей ночью ремонтные службы укладывали асфальт

Ремонтники решили помучить петербуржцев в течение ночи.

В Невском районе Петербурга дорожные службы в обход закона о тишине решили укладывать асфальтобетонное покрытие на дороге. В результате местных жителей ждала бессонная ночь. Петербуржцы собираются утром обратиться за разъяснениями в ответственные органы.

По данным очевидцев, инцидент произошел около половины второго в ночь на 28 августа. Местные жители отмечают, что дорога находилась в нормальном состоянии, поэтому они не понимают, зачем пригодное полотно нужно было менять, при этом - в запрещенное время суток. Работники занимались заменой покрытия по улице Ткачей.

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