Петербургские дорожные вандалы отделались штрафом в 10 тысяч за вмятины на микроавтобусе

Мужчины признали свою вину и возместили ущерб.

В понедельник, 28 января, Красногвардейский районный суд вынес приговор двум петербуржцам, которые повредили чужой микроавтобус. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Напомним, что инцидент произошел на Индустриальном проспекте. Как оказалось, двое мужчин столкнулись с микроавтобусом. В результате аварии горожане ударили чужое транспортное средство 4 раза.

В итоге подсудимые признали свою вину. Суд оштрафовал каждого из них на 10 тысяч рублей.

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