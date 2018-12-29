Петербургские дорожные службы готовятся к снежной буре

На расчистку городских улиц будет выведено более 1100 единиц техники.

В четверг, 10 января, дорожные службы Петербурга начали усиленную подготовку к пятничной снежной буре. Об этом сообщают в пресс-службе Смольного.

Так, в ночь с 10 на 11 января, дорожники начнут вывоз снега. Чистка будет проходить на проспекте Стачек и проспекте Ветеранов, улице Партизана Германа, Доблести и Ленина в Красном Селе, на Гатчинском шоссе, Среднеохтинском, Заневском, Новочеркасском проспектах, Шпалерной, Инженерной и Садовой улицах, Каменноостровском проспекте, Кузнецовской и Авиационной улицах, улице Типанова, Белевском проспекте, проспекте Королева, Выборгской и Ушаковской набережных, улице Савушкина, Кантемировской улице, улицах Абрамова и Николая Рубцова, Придорожной аллее, Суздальском проспекте и прочих магистралях.

На уборку городских улиц будет выведено более 1100 единиц техники.

Ранее мы сообщали о том, что Петербуржцев просят не парковать автомобили у тротуаров во время уборки снега

Фото: gov.spb.ru