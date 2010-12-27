Чиновники продолжают субботник в воскресенье

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга, который в субботу убирался в центре города, планирует продолжить работы 10 февраля.

Петербургские чиновники продолжают уборку города: субботник плавно перетек в воскресник. Так, комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга, убиравшийся вчера в центре города, обещал продолжить очистку города 10 февраля. Отметим, что 9 февраля более 300 сотрудников ведомства и бойцы пожарно-спасательных отрядов расчищали Петербург от снега. Ранее на сайте: В Петербурге полным ходом идет уборка снега. Фото: пресс-служба администрации Центрального района