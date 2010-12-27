  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Чиновники продолжают субботник в воскресенье
Сегодня, 12:03
75
TretyakovaS

Чиновники продолжают субботник в воскресенье

0 0

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга, который в субботу убирался в центре города, планирует продолжить работы 10 февраля.

Петербургские чиновники продолжают уборку города: субботник плавно перетек в воскресник. 

Так, комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга, убиравшийся вчера в центре города, обещал продолжить очистку города 10 февраля.

Отметим, что 9 февраля более 300 сотрудников ведомства и бойцы пожарно-спасательных отрядов расчищали Петербург от снега.

Ранее на сайте: В Петербурге полным ходом идет уборка снега

Фото: пресс-служба администрации Центрального района

Теги: новости петербурга, новости спб, уборка снега в спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Оставить комментарий