Дружинники помогли коммунальщикам убрать снег в Петербурге

В уборке принимали участие бойцы "Приморского патруля" и "Балтийской линии".

Общественники из добровольных народных дружин "Приморского патруля" и "Балтийской линии" помогли коммунальщикам убрать снег в городе. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

По словам командира дружины "Приморский патруль" Александра Чекалина, когда коммунальщики предложили принять участие в уборке снега, они с радостью согласились.

При такой погоде ни одна пара рук не будет лишней. Мы любим наш город и всегда готовы делом это доказать. Надеемся, что нашему примеру последуют и другие активные петербуржцы Александр Чекалин

Бойцы в касках, жилетах с сигнальными флагами и свитками оцепили территорию в тех местах, где с крыш скидывали снег и наледь. Друженники предупреждали горожан о потенциальной опасности и просили был внимательными и осторожными.

Ранее мы писали, что коммунальщики сбили водосточную трубу во время чистки крыши.

Фото: gov.spb.ru