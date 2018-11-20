Видео: коммунальщики сбили водосточную трубу во время чистки крыши

В Петербурге сбивают не только сосульки.

Пользователи социальных сетей поделились видеороликом, на котором запечатлён процесс чистки снега одной из крыш на Васильевском острове. Петербуржцам удалось заснять как работа по уборке снега закончилась падением водосточной трубы. Ролик был опубликован в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Хотели как лучше..

подметили пользователи

Они также указали на то, что в своей работе коммунальщикам следовало воспользоваться греющим кабелем.

Ранее на Piter.TV: Видео: на улице Пархоменко под весом снега рухнул ангар

Видео: группа "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".