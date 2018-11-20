Плохая уборка снега привела к транспортному коллапсу на Мурзинской улице

Десятки автомобилей не могут разъехаться на узкой дороге.

Днем 4 февраля на Мурзинской улице произошел транспортный коллапс. По словам очевидцев, машины встали в пробку из-за плохой уборки снега. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На записи видно, что на узкой дороге скопились десятки авто. В пробке стоят большегрузы и другие машины. Чтобы объехать затор, некоторым водителям приходится выезжать на тротуар. В свою очередь пешеходам приходиться отбегать в сторону, чтобы не попасть под колеса движущихся автомобилей.

Ранее мы писали, что петербуржцы с утра вышли чистить дороги.

Видео: Piter.TV