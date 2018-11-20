"Коммунальные службы не справляются". Петербуржцы с утра вышли чистить дороги

Чистить дворы вышли жильцы домов на Перекупном переулке и Поэтическом бульваре.

В начале рабочей недели петербуржцам пришлось самостоятельно прочищать себе путь к дороге. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Так 4 февраля в Перекупном переулке люди вышли с лопатами, чтобы убрать снег и лед во дворе.

Коммунальные службы не работают вообще в центре города. Очевидцы

Также труженики были замечены на Поэтическом бульваре, дом 9. Там люди слишком долго ждали технику и дворников.

ЖЭК на просьбы уборки снега не реагирует! А мы не гордые и сами можем почистить! Жильцы домов на Поэтическом бульваре

Фото и видео: Признавашки ДТП и ЧП/ ВК