Автобус застрял в снегу на улице Демьяна Бедного

Транспорт застрял в снежных массах прямо на остановке.

Днем 4 февраля в снежных массах на улице Демьяна Бедного застрял пассажирский автобус №61. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На записи видно, что автобус буксует колесами в сугробе, который образовался на обочине. Пассажиры начинают покидать транспортное средство, не дожидаясь решения проблемы. По словам очевидцев, вставший на остановке транспорт мешает другим участникам движения.

Ранее мы писали, что плохая уборка снега привела к транспортному коллапсу на Мурзинской улице.

Видео: Piter.TV