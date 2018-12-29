Власти города на Неве стараются максимально соблюдать интересы автомобилистов.

Петербуржцев просят не парковать автомобили у тротуаров во время уборки снега. С таким обращение выступил вице-губернатор Николай Бондаренко.

Прошу вас внимательно следить за информацией управляющих компаний о том, где и в какое время планируется уборка кровель и за сообщениями Комитета по благоустройству о том, где планируется уборка дорог заявил он

Кроме того, Бондаренко отметил, что власти города на Неве стараются максимально соблюдать интересы автомобилистов.

Напомним, что на знаках "Остановка запрещена" теперь есть две дополнительные таблички. Так, первая надпись пинформирует горожан о времени действия этого знака, а вторая о работе эвакуатора.

Ранее мы сообщали о том, что У станции метро "Автово" рабочие демонтируют ларьки

Фото:Pixabay