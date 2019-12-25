Петербургские дома начали относить к категории "под реновацию"

В категорию попали даже кирпичные девятиэтажки.

Некоторые дома Петербурга получили категорию "Хрущевка панельная, постройки 1957–1970 гг." на портале "Наш Санкт-Петербург". Это означает, что дом может попасть под реновацию. Глава МО №72 Павел Швец обратил внимание на то, что в такую категорию стали попадать дома более поздних годов постройки и не только пятиэтажки.

Так, например, в программу комплексного развития территорий могут войти дома №94, корпус 1, 5, литера А на Бухарестской улице, дом №38, литера А на проспекте Славы. Швец отметил, что в некоторых из них недавно прошел капремонт.

Узнать, о том, что жилью присвоена категория "под реновацию", можно на странице дома в разделе "Технические характеристики".

Вероятно, имеет значение не только год постройки, но и год проектирования. Таким образом, в программу может попасть дом 1971-го года постройки, так как он был спроектирован в обозначенные сроки. Напомним, что, по словам властей, окончательное решение о включении дома в КРТ будут принимать жители.

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Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге создали Общественный штаб по вопросам реновации.

Фото: Telegram / Павел Швец