Петербургские дизайнеры представили свои коллекции одежды в Астане

Мероприятие Fashion.Export прошло с 7 по 9 октября и включало презентации актуальных тенденций мировой моды и деловые встречи для установления новых партнерских отношений.

Петербургские дизайнеры продемонстрировали свои бренды одежды в Астане, столице Казахстана, сообщает городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

Мероприятие Fashion.Export прошло с 7 по 9 октября и включало презентации актуальных тенденций мировой моды и деловые встречи для установления новых партнерских отношений. Результатом стали более десяти успешных переговоров, которые завершились подписанием соглашений о сотрудничестве и разработкой планов выхода на казахстанский рынок.

Петербуржские бренды получили положительный отклик от местных магазинов, включая марки Luce, Catarina Nova, Geprusi, ProPiter, Nonagrande, Onicape, "НК-Деним" и Camvari.

Ранее мы сообщили о том, что уникальный бутик платков открыли в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Промышленность, инновации и торговля Петербурга