  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:34
279
Alena_Zinovieva
Код вставки плеера

Диггеры проникли на строящуюся станцию "Дунайская"

0 0

В сети появилось видео с приключениями петербуржцев.

Диггеры продолжают исследовать подземный мир Северной столицы. На этот раз они спустились на строящуюся станцию "Дунайская. В сети появилось видео с приключениями экстремалов.

"Метро "Дунайская" еще не открыта, а я уже здесь", — заявил один из диггеров.

На кадрах видно, как молодые люди прошли через ограждение и спустились на еще недостроенную станцию. На фоне слышны звуки проводимых работ. Стоит отметить, что диггеров никто не заметил: им удалось беспрепятственно проникнуть на территорию закрытого объекта и без помех ее покинуть.

"Дунайская" — одна из строящихся станций Фрунзенского радиуса петербургского метро. Метростроевцы должны ее сдать 1 сентября 2019 года. К этому же времени для горожан должны стать доступными "Шушары" и "Проспект Славы".

Ранее мы писали, что на реконструкцию депо "Дачное" метро потратит 4,4 миллиарда.

Видео: Instagram / colinchuz

Теги: диггеры, метро петербурга, станция дунайская
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии