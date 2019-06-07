Диггеры проникли на строящуюся станцию "Дунайская"

В сети появилось видео с приключениями петербуржцев.

Диггеры продолжают исследовать подземный мир Северной столицы. На этот раз они спустились на строящуюся станцию "Дунайская. В сети появилось видео с приключениями экстремалов.

"Метро "Дунайская" еще не открыта, а я уже здесь", — заявил один из диггеров.

На кадрах видно, как молодые люди прошли через ограждение и спустились на еще недостроенную станцию. На фоне слышны звуки проводимых работ. Стоит отметить, что диггеров никто не заметил: им удалось беспрепятственно проникнуть на территорию закрытого объекта и без помех ее покинуть.

"Дунайская" — одна из строящихся станций Фрунзенского радиуса петербургского метро. Метростроевцы должны ее сдать 1 сентября 2019 года. К этому же времени для горожан должны стать доступными "Шушары" и "Проспект Славы".

Ранее мы писали, что на реконструкцию депо "Дачное" метро потратит 4,4 миллиарда.

Видео: Instagram / colinchuz