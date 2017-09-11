На реконструкцию депо "Дачное" метро потратит 4,4 миллиарда

Метрополитен проведёт конкурс на выполнение реконструкционных работ электродепо "Дачное".

СПБ ГУП "Петерубургский метрополитен" решил провести конкурс на проведение реконструкционных работ производственной базы электродепо "Дачное". Предполагается, что начальная цена контракта на выполнение работ составит 4, 443 миллиарда рублей. Подведение итогов будет проведено 27 июня. Об этом информирует официальный сайт госзакупок.

Техническое задание будет заключаться в том, чтобы построить новое здание, которое будет отведено под электромашинный цех. Также необходимо будет провести ремонт второго производственного корпуса и провести реконструкцию всех имеющихся сетей.

Работы, согласно контракту, нужно будет завершить к 24 июля 2022 года.

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Фото: trams.ru