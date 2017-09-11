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Метрополитен выплатил 50 млн рублей пострадавшим от теракта в Петербурге

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Метрополитен Петербурга выплатил 50 млн рублей пострадавшим при теракте в Петербурге 3 апреля.

Как сообщает "Коммерсант", ГУП "Петербургский метрополитен" выплатил родственникам погибших, а также пострадавшим при теракте 3 апреля.

По данным юрисконсульта метрополитена, всего было подано 90 заявлений о выплатах компенсаций: 15 из которых от родственников погибших и 75 по причинению вреда здоровью.

Однако в пяти случаях было отказано в выплатах. На настоящий момент 150 тыс. руб. получили пострадавшие, лечившиеся в городских больницах, 100 тыс. руб. были выплачены тем, кто проходил в поликлиниках, 50 тыс. руб. получат пострадавшие, которые проходили лечение самостоятельно.

Напоминаем, что взрыв произошел 3 апреля на перегоне между станциями городского метрополитена "Сенная площадь" и "Технологический институт". 

Теги: новости метрополитена , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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