Метрополитен выплатил 50 млн рублей пострадавшим от теракта в Петербурге

Метрополитен Петербурга выплатил 50 млн рублей пострадавшим при теракте в Петербурге 3 апреля.

Как сообщает "Коммерсант", ГУП "Петербургский метрополитен" выплатил родственникам погибших, а также пострадавшим при теракте 3 апреля.



По данным юрисконсульта метрополитена, всего было подано 90 заявлений о выплатах компенсаций: 15 из которых от родственников погибших и 75 по причинению вреда здоровью.



Однако в пяти случаях было отказано в выплатах. На настоящий момент 150 тыс. руб. получили пострадавшие, лечившиеся в городских больницах, 100 тыс. руб. были выплачены тем, кто проходил в поликлиниках, 50 тыс. руб. получат пострадавшие, которые проходили лечение самостоятельно.



Напоминаем, что взрыв произошел 3 апреля на перегоне между станциями городского метрополитена "Сенная площадь" и "Технологический институт".