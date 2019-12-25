Петербургские детские садики сделают бесплатными до конца весны

Маленьких воспитанников также снабдят сухпайками.

Петербургские власти дополнительно поддержат маленьких петербуржцев и их родителей, вынужденных отводить детей в садики в карантинный период. На заседании Смольного 30 марта губернатор Александр Беглов заявил, что в городе вскоре выпустят постановление о новых мерах поддержки дошкольников – одной из самых уязвимых перед коронавирусом групп населения.

Малыши смогут бесплатно ходить в детсады до 1 июня, детей также снабдят сухпайками. С 6 апреля, когда закончится общая выходная неделя, родители могут пользоваться возможностью свободного посещения и отводить детей в садики по необходимости.

Ранее сообщалось, что в Петербурге вводится режим принудительной домашней изоляции для пожилых.

Фото: Piter.TV